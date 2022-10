Propos antisémites : et si c’était (aussi) la fin de la carrière musicale de Kanye West ?

Dans le contexte actuel, il semble inimaginable qu’une autre maison de disques accueille Kanye West en son sein. D'autant plus qu'il a été viré en début de semaine par la prestigieuse agence CAA qui défendait ses intérêts. Dans une tribune passionnante, le journaliste de Variety Jem Asward va encore plus loin et s’interroge sur la présence de la musique du rappeur sur les plateformes de streaming. Il rappelle qu’en 2018, Spotify, Deezer & co ont supprimé les chansons de R. Kelly de leurs playlists, bien avant qu’il ne soit condamné pour crimes sexuels l’été dernier.

Comme le chanteur de R’n’B, le catalogue de Kanye West reste disponible sur ces plateformes qui continuent donc de gagner de l’argent sur les écoutes des internautes. Mais rien ne dit qu’à l’avenir, elles accepteront d’héberger ses nouveaux projets. Le rappeur, qui aime se présenter comme un visionnaire, avait peut-être anticipé cette hypothèse puisqu’en février dernier, l’album Donda 2 était uniquement disponible sur son propre lecteur MP3, le Stem Player, accessible pour la "modique" somme de 200 dollars.