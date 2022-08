Proposition de loi sur la fin de vie : "Votez le plus vite possible", plaide Line Renaud auprès des députés

Elle repart au combat. Line Renaud était à l'Assemblée nationale ce mardi après-midi pour défendre le droit à mourir dans la dignité. Elle a exhorté les députés à voter un texte sur le droit à l'euthanasie. "En tant que marraine de l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD), je compte sur vous pour voter le plus vite possible. C'est un progrès essentiel qu'on ne doit plus empêcher", a déclaré la comédienne et chanteuse à côté de plusieurs députés de tous les groupes parlementaires dont Olivier Falorni (Libertés et Territoires), à l'origine d'une proposition de loi débattue en avril dernier.

"Votre présence est une marque d'engagement extrêmement précieuse", a salué Olivier Falorni, qui en a profité pour mettre à nouveau la pression sur l'exécutif, tout en dénonçant l'"obstruction d'un quarteron de députés réactionnaires". Malgré un large appui, sa proposition de loi ouvrant un droit à "une fin de vie libre et choisie" n'avait pas pu être adoptée face à des milliers d'amendements déposés par quelques élus LR et un temps contraint, le 8 avril. En mai, quelque 300 députés de tous bords, soit plus de la moitié de l'Assemblée nationale, ont demandé au Premier ministre Jean Castex d'inscrire à l'ordre du jour cette proposition de loi.