PSG : Neymar bientôt papa pour la deuxième fois

Absent des terrain jusqu’à la fin de la saison, en raison d’une vilaine blessure à la cheville, Neymar refait parler de lui… sur le terrain privé. L’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain et sa compagne Bruna Biancardi annoncent en effet qu’ils vont être parents dans un message commun publié sur Instagram.

"Nous avons rêvé de ta vie, nous avons planifié ton arrivée et savoir que tu es là pour compléter notre amour rend nos journées tellement plus heureuses", écrit la jeune femme en commentant une série de clichés où l'on voit le footballeur, ravi, l'enlacer puis caresser et embrasser son ventre arrondi.