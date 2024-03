Qu’est-ce que le female gaze, cette manière de filmer développée dans "Anatomie d’une chute" ?

Le female gaze, regard féminin en français, consiste à modifier la représentation du genre dans le cinéma. Objectif, permettre aux spectateurs de ressentir à l’écran l’expérience féminine et comprendre ce qu’elle ressent.

Flash-back. Rose, très âgée, se souvient. Elle a du pouvoir et beaucoup d’argent. Mais elle a vécu une expérience qui l’a traumatisée à jamais. Voici comment le célèbre film "Titanic" de James Cameron démarre. Plus tard, Rose demande à son amant de la dessiner et le réalisateur montre le regard de l’actrice. Il la filme comme un sujet actif pour laisser le spectateur ressentir ce qu’elle vit.

La chercheuse Iris Bret considère ce film comme une exception. Dans son livre "Le Regard féminin : une révolution à l’écran", elle estime qu’au cinéma, il existe une différence entre la manière de filmer les corps des femmes et ceux des hommes. La plupart du temps, le cinéaste fait du male gaze (regard masculin) sans le savoir. En l’occurrence, les femmes apparaissent comme "des choses regardées par des hommes". Quel que soit le regard, celui de la caméra, du personnage ou du spectateur, la vision subjective de l’homme l’emporte. "Beaucoup de films regardent à distance l’héroïne, fétichisée, transformée en créature étrange, un objet qu’il faudrait s’approprier", regrette la chercheuse.

Vision féminine

Le female gaze consiste à filmer avec une vision féminine. "Il s’agit de réinventer les histoires pour se réapproprier le personnage", affirme Iris Bret dans son livre. Pour elle, le female gaze permet de ressentir ce que les personnages féminins traversent. "C’est un partage d’expérience", reprend la chercheuse.

Pour savoir si vous regardez un film female gaze, Iris Bret donne quelques clés : "D’un point de vue narratif, il faut que le personnage principal s’identifie en tant que femme, que l’histoire soit racontée de son point de vue et que son histoire remette en question l’ordre patriarcal. Ensuite, la mise en scène doit permettre au spectateur de ressentir l’expérience féminine. En cas d’érotisme, le geste doit être conscientisé. Enfin, le plaisir du spectateur ne découle pas d’une pulsion scopique (voyeurisme)." La chercheuse affirme qu’il s’agit d’une bonne méthode pour combattre le patriarcat et les clichés sexistes. "Le female gaze propose de nourrir notre rapport au monde en éprouvant une subjectivité et une capacité d’agir au féminin", renchérit Iris Bret.

Outre "Titanic", la chercheuse cite également "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma ou la série "La Servante écarlate" réalisée par Bruce Miller. Elle développe cette manière de filmer à travers "Wonder Woman", sorti en 2017 : "Sur l’île déserte où s’écrase un pilote, il n’y a que des femmes qui s’entraînent et agissent. Elles ne sont pas filmées de bas en haut. L’héroïne met sa panoplie et surgit de terre. Nous accompagnons son mouvement qui s’extirpe de la tranchée. Là, la caméra se recule pour ressentir la toute-puissance de la femme qui arrive."

"Anatomie d'une chute" de Justine Triet raconte l'histoire d'une femme accusée du meurtre de son mari. Il est retrouvé mort après un potentiel accident près de leur maison isolée dans les montagnes. La réalisatrice énonce la descente aux enfers et le procès de la jeune femme de son propre point de vue. Nous plongeons dans sa psychologie, ses zones troubles et son caractère. La réalisatrice la montre également vulnérable dans les épreuves qu’elle doit traverser. Son regard féminin fait l’intérêt du film jusqu’à sa fin.