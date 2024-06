La chanteuse française est décédée à l'âge de 80 ans, a annoncé son fils Thomas Dutronc mardi. Véritable icône, Françoise Hardy était également très appréciée au-delà de nos frontières. Elle avait même été la seule française à figurer au classement de "Rolling Stone" des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps.

C'était une immense artiste, au talent reconnu dans le monde entier. Françoise Hardy est décédée à l'âge de 80 ans, comme l'a annoncé son fils Thomas Dutronc ce mardi 11 juin. Icône musicale dont le succès a dépassé nos frontières, la chanteuse avait été la seule artiste française à figurer dans le prestigieux classement du magazine Rolling Stone des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps, publié le 1ᵉʳ janvier 2023.

Fidèle à elle-même, la star française avait fait preuve d'une grande humilité face à cette consécration. "J'ai été stupéfaite au plus haut point. Cela me touche et me fait plaisir, (mais) je ne mérite pas tout à fait d'être dans ce classement (...) Il ne faut pas faire trop attention à ce genre de classements qui changent beaucoup d'une année sur l'autre", avait-elle déclaré à l'époque sur RTL.

C'est assez incompréhensible, mais très flatteur. Françoise Hardy

Françoise Hardy occupait la 162e place, devant Alicia Keys (185e), Iggy Pop (176), Marianne Faithfull (173e). Rolling Stone l'avait qualifiée de "superstar internationale" qui "écrivait elle-même ce qu'elle chantait", "fait rare au milieu des années 1960, surtout pour les femmes".

"Avant moi, il y a eu Barbara et à partir de 1972, il y a eu Véronique Sanson", avait rappelé l'interprète de "Tous les garçons et les filles", tout en s'étonnant qu'Edith Piaf n'ait pas été retenue. "C'est assez incompréhensible, mais très flatteur. Je ne résisterai pas à la tentation de m'en vanter", s'était-elle amusée.