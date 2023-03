Quand Paul Smith redonne des couleurs au musée Picasso

À la place des anciens murs blancs, un flot de rose, de bleu, de vert, de rouge sang, des jeux de lumière naturelle géométriques et de papiers-peints sophistiqués aux teintes pastel, reprenant avec exactitude certaines couleurs des œuvres de Picasso, accueillent le visiteur. Avec un "classicisme décalé" sur lequel il a bâti son empire, Paul Smith y a aussi imprimé partout les rayures multicolores qui ont fait sa marque de fabrique.

"Un pari" pour la directrice du musée, Cécile Debray, dont l'institution pilote les commémorations en France et "n'a pas vocation à être un mausolée au grand homme" mais "à s'ouvrir aux débats et la réflexion sur Picasso afin de relire l'œuvre et d'en montrer la vitalité". Des Demoiselles d'Avignon aux collages, de la période bleue aux représentations du cirque en passant par le Déjeuner sur l'herbe, la tauromachie, le bestiaire de Picasso ou la céramique, loin d'engloutir les chefs-d'œuvre du maître espagnol, la palette du styliste britannique en accentue la force et la modernité.