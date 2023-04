"Quand tu seras grand" : "Un film de vie" pour raconter la vérité des Ehpad

Pour incarner les résidents du film, le duo a réuni un casting de comédiens de théâtre qu’on voit peu sur grand écran. "Christian Sinniger, Evelyne Istria, Bernard Bloch, Sylvie Artel, Dominique MacAvoy… Ce sont des Stradivarius, des artistes qui ont fait toutes les scènes, toutes les routes de France, toute leur vie", souligne Andréa Bescond. "Ne pas avoir recours à des comédiens immédiatement reconnaissables nous permettait d’être plus proches du réel. On les a mélangés avec des figurants issus des Ehpad et les enfants d’un centre de loisirs du coin avec nos six petits protagonistes dont Kristen Brillon qui joue Brieux."

S’ils refusent le cliché du "film militant", Andréa Bescond et Éric Metayer espèrent que leur travail ouvrira les yeux du plus grand nombre. "Révolutionner les Ehpad, ce serait déjà apporter beaucoup plus de moyens. Plus d’effectifs aussi. Si les soignants sont plus respectés, il y aura plus de personnes qui auront envie de faire ce métier", estime la première. "On est dans une société avec un CAC 40 à des niveaux record", rappelle le second. "Et lorsqu’on demande des sous pour les vieux et les enfants, on nous dit qu’il n’y a pas les moyens. L’argent est là, il est juste mal réparti."

>> Quand tu seras grand de Andréa Bescond et Éric Metayer. Avec Vincent Macaigne, Aïssa Maïga, Evelyne Istria. 1h38. En salles mercredi.