Quasiment aveugle et sourd pendant un an, Ashton Kutcher révèle son combat secret contre la maladie

Entre deux branches d’arbre, Ashton Kutcher révèle avoir souffert d’une "forme très rare et étrange de vascularite". Cette maladie auto-immune qui touche les parois des vaisseaux sanguins a eu des effets dévastateurs sur l’acteur de 44 ans. "Ça a mis à terre ma vision, mon audition et tout mon équilibre", détaille-t-il dans un extrait de l’émission diffusé par Access Hollywood. Il lui a fallu un an pour regagner toutes ses facultés. "Vous n’appréciez pas vraiment tout ça jusqu’à ce que ça disparaisse, jusqu’à ce que vous vous disiez : 'Je ne sais pas si je vais pouvoir voir à nouveau, je ne sais pas si je vais pouvoir entendre à nouveau, je ne sais pas si je vais pouvoir remarcher un jour'", poursuit-il.