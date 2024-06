Le groupe britannique a accepté de céder ses droits musicaux à Sony pour 1,2 milliard de dollars. C’est le dernier avatar d’un nouveau business qui permet aux stars de toucher le pactole de leur vivant. Même des artistes plus jeunes comme Katy Perry et Justin Bieber ont cédé à ses sirènes.

Trente-trois ans après la disparition de Freddie Mercury, la musique de Queen est toujours bien vivante. On a pu le constater avec le succès planétaire en 2018 de Bohemian Rhapsody, qui a relancé la mode du biopic musical à Hollywood. Et des tubes intemporels qu'on entend partout à la radio, dans les pubs et les télécrochets - "We are the Champions", "Radio Gaga", "We will rock you", "Somebody To Love" - que Sony Music s’apprête à acquérir pour une somme record.

Variety vient en effet de révéler en effet que la major a accepté de débourser 1,2 milliard de dollars pour obtenir les droits des chansons de la célèbre formation britannique. C’est une somme équivalente aux droits du catalogue de Michael Jackson, réévalués en février dernier et dont Sony s’est payée la moitié. Mais c’est plus que tous les deals de ce type ces dernières années.

Le groupe conserve les droits de ses concerts

À titre de comparaison, Bruce Springsteen a vendu ses droits pour 500 millions de dollars, Kiss, Bob Dylan et Genesis pour 300 millions de dollars, Sting pour 250 millions de dollars. Le streaming ayant durablement déstabilisé les ventes de disques en physique, ces stars ont choisi cette solution pour empocher le pactole de leur vivant et assurer leur retraite. D’autant plus que certaines ne souhaitent ou ne sont plus en mesure de tournée comme Phil Collins, gravement malade.

Ce n’est pas le cas de Queen puisque le deal passé avec Sony Music n’inclut pas les droits de concerts que le groupe continue régulièrement à donner. Après la mort de Freddie Mercury, le bassiste John Deacon a mis fin à sa carrière musicale. Mais le guitariste Brian May et le batteur Roger Taylor continuent en effet de se produire sur scène avec le chanteur Adam Lambert, un ancien candidat du télécrochet "American Idol".

Le business des droits musicaux n’intéresse pas que les glorieux anciens. Une formation plus jeune comme les Red Hot Chili Peppers, et des chanteurs comme Katy Perry et Justin Bieber ont, eux aussi, cédé à ses sirènes ces derniers mois. D’après les experts de l’industrie du disque, c’est une manière d’empocher un gros chèque d’un coup, plutôt que de voir leurs royalties décliner au fil des années. D'autant plus qu'ils conservent les droits de leurs nouvelles chansons. Malin.