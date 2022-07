Qui se cache derrière l’incroyable corset de Beyoncé sur la pochette de son dernier album, "Renaissance" ?

Cette création spectaculaire est l’œuvre de Nusi Quero, un artiste originaire de Floride qui a la particularité de réaliser toutes ses œuvres sur ordinateur et de les produire ensuite à l’aide d’une imprimante 3D. "Lorsque je crée une pièce avec mon logiciel, je ne pense pas aux contraintes", expliquait-il l’an dernier dans une interview à Vogue. "Je préfère que les choses restent aussi imaginatives et excitantes que possible et faire des compromis plus tard."

Ancien graffeur, Nusi Quero a fait partie du groupe de rock Hundred Waters avant de travailler dans un cabinet d’architecte. C’est par l’intermédiaire du DJ Skrillex qu’il a rencontré la chanteuse Grimes, l’une de ses premières clientes célèbres. Depuis, ses corsets futuristes ont été notamment portés par Chloe Bailey - la moitié du duo Chloe x Halle - et par la star de téléréalité Kylie Jenner. Pour en acquérir un, comptez au minimum 3000 dollars...