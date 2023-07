Quelles sont ces œuvres réclamées par l'Italie au musée du Louvre ?

Dans le détail, quels objets l'Italie souhaite-t-elle voir revenir dans ses collections nationales ? La liste n'a pas été rendue publique, mais le nom de certaines d'entre elles a quand même filtré. Toujours selon Le Monde, une amphore dont la création est attribuée au "peintre de Berlin", l'un des plus grands artistes potiers de l'Antiquité connus à ce jour, fait partie de la sélection. On y trouve également des vases grecs du "peintre d'Ixion" (IVe siècle avant JC) et à la manière du "peintre d'Antiménès" (VIe siècle avant JC), deux autres artistes de la période antique. Au sein du musée, c'est au département des antiquités grecques, étrusques et romaines qu'avaient été confiées ces pièces.