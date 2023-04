"Quelque peu ennuyeux à la fin" : quand Elizabeth II, 11 ans, racontait le couronnement de son père

"Puis nous sommes allés sur le balcon (de Buckingham) où des millions de personnes nous attendaient en dessous", précise Elizabeth avec son regard d’enfant, soulignant d'un trait une fois encore le mot millions. La famille a enchaîné avec les photos officielles "sous d’affreuses lumières". "Quand on s’est assis pour le thé, il était presque 18h !", s’étonne la jeune princesse. Presqu’un crime de lèse-majesté quand on sait que la sacro-sainte heure du thé est fixée à 17h outre-Manche. "Quand je me suis couchée, j’avais terriblement mal aux jambes. Je me suis endormie alors que ma tête touchait l’oreiller et je ne me suis pas réveillée avant 8h le jour suivant", conclut-elle. Une journée pas comme les autres, vue à travers le regard d’une enfant, qui fait désormais le bonheur des archives royales.