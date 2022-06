Quels sont les départements français les plus abonnés à Netflix ?

Avec plus de 221 millions d’abonnés, dont près de 10 millions en France, Netflix est devenue la plateforme de streaming la plus utilisée dans le monde. Avec toutefois des disparités d'usage selon l'âge, le sexe ou encore le lieu de résidence des abonnés. Ainsi, pour la première fois, une étude nationale menée par Comparest s’est intéressée au classement des départements français où l'on utilise le plus la plateforme de streaming. Et étonnamment, Paris ne figure pas dans le top 50 (54ème place).