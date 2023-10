Quentin Tarantino en Israël : un citoyen (presque) comme les autres

Le cinéaste s’est installé dans la capitale israélienne en 2019 après la fin du tournage de son dernier film, Once upon a time in America. Au mois de mai, il avait multiplié les apparitions sur le tapis rouge de Cannes avec sa jeune épouse. Son objectif était alors de partager son temps entre Israël et les États-Unis, où il possède toujours une maison à Los Angeles et un appartement à New York. Mais depuis la pandémie, il n’est quasiment jamais reparti. C’est d’ailleurs à Tel Aviv que son épouse a donné naissance à leur deuxième enfant, une petite fille en juillet 2022.