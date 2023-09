Qui est Bonnie Aarons, la star de "La Nonne" qui revient hanter le box-office ?

"Elle a un visage merveilleux et unique, subtilement asymétrique que vous ne pouvez pas cerner en un seul coup d’œil. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes hypnotisé et il n’y a plus moyen d’y échapper. Et en même temps il y a aussi une star de cinéma hollywoodienne classique, plus douce, qui se cache derrière ces yeux pâles et séduisants."

Tourné pour un budget modeste de 22 millions de dollars, La Nonne récolte 365 millions dans le monde. Plus rentable, tu meurs. Sans surprise, une suite est vite commandée. Sortie le week-end dernier aux États-Unis, elle s'est installée au sommet du box-office, avec 32,6 millions de dollars de recettes.