Qui est Cassie, la chanteuse de R’N’B qui porte plainte pour viol contre le rappeur Diddy ?

La chanteuse Cassie, 37 ans, porte plainte pour violences physiques et sexuelles contre Diddy, son compagnon durant plus de dix ans. Elle décrit un cauchemar qui pourrait expliquer pourquoi cette star montante du R’N’B n’a jamais confirmé les espoirs placés en elle. Alors qu’elle a refait sa vie, elle affirme aujourd’hui vouloir faire bénéficier de son histoire les femmes victimes de relations similaires.

Sa démarche judiciaire lève peut-être le voile sur l’un des plus grands mystères de la planète R’N’B. Pourquoi la chanteuse Cassie, annoncée comme la future superstar du genre au milieu des années 2000, a-t-elle progressivement disparu des radars ? Dans une plainte dévoilée par le New York Times, l’artiste de 37 ans accuse Sean Combs, alias Diddy, son ex-producteur et compagnon, de lui avoir infligé des violences physiques, sexuelles et psychologiques pendant plus de dix ans. Expliquant vouloir "raconter mon histoire pour en faire bénéficier d’autres femmes", elle dit également être motivée par la fin prochaine d’une loi de l’État de New York permettant de déposer plainte malgré la prescription des faits.

Née dans le Connecticut, Cassie Elizabeth Ventura est la fille d’un père philippin et d’une mère afro-américaine d’origine mexicaine et indienne. Mannequin dès l’âge de 14 ans, elle fait une apparition dans un clip du chanteur de R’N’B Mario. Elle est encore au collège lorsqu’elle prend ses premiers cours de danse et de chant. Sa scolarité terminée, elle déménage à New York en 2004 pour s’inscrire au célèbre Broadway Dance Center, tout en posant pour des magazines. À peine installée, elle est repérée en soirées par le producteur Ryan Leslie qui lui écrit "Me & U", son premier tube qui parait l’année suivante.

Sean Combs, alias Puff Daddy, tombe alors sous le charme et fait le forcing pour la signer sur son label, Bad Boy Records qui publie l’album Cassie, en 2006. Au départ, leur relation est purement professionnelle. La chanteuse a un petit ami, le rappeur-producteur est en couple avec le mannequin Kim Porter. Cassie affirme aujourd’hui avoir cédé à ses avances à partir de septembre 2007, par crainte de représailles. Dans sa plainte, elle dit s’être alors retrouvée sous l’emprise de son aîné qui lui fait consommer "de copieuses quantités de drogue" et prend en charge le moindre aspect de sa vie.

Victime de violences conjugales, Cassie est alors obligée de se cacher à l’hôtel "pendant des jours le temps de guérir de ses blessures". Elle déclare également avoir été contrainte de coucher avec des prostituées durant des soirées qui incluaient "systématiquement" de l’ectasty, de la cocaïne, du GHB, de la marijuana et de l’alcool… Faut-il faire un lien entre cet enfer et l’évolution de sa carrière ? Programmée pour le succès à ses débuts, cette fan absolue de Janet Jackson, qui cite aussi bien Stevie Wonder que Britney Spears et Nine Inch Nails parmi ses références musicales, va longtemps promettre un deuxième album qui ne verra jamais le jour.

Cassie et Diddy au Gala du MET, en 2017 - AFP

En parallèle, Cassie s’est lancée dans une carrière d’actrice avec un second rôle dans le film musical à succès Sexy Dance 2, en 2008. Mais là encore il faut patienter huit ans pour qu’on la retrouve en tête d’affiche de la comédie romantique The Perfect Match, inédite en France. Et puis pas grand-chose. Au fil des années, la jeune femme apparaît sur les tapis rouges aux côtés de P. Diddy comme lors du gala du MET, en 2017. Mais dans l’ombre de l’un des poids lourds de l’industrie musicale – sa fortune est estimée à un milliard de dollars – l’étoile montante s’est éteinte peu à peu.

En off, on dit leur relation "mouvementée". Cassie avoue d'ailleurs dans sa plainte avoir eu une liaison avec le rappeur Kid Cudi en 2011 qui aurait rendu son compagnon fou de rage. Reste qu'en février 2014, des rumeurs de fiançailles circulent lorsque Diddy publie la photo d’un gros diamant sur les réseaux sociaux. Mais très vite leur entourage dément. Aujourd'hui, la chanteuse raconte avoir discuté d’une séparation définitive en 2017, lors d’un dîner à Malibu. Elle affirme qu'après l'avoir écouté parler, Diddy l’aurait raccompagné à son domicile avant de la violer.

Le tort que les agressions et les abus sexuels qu’il lui a causés pendant près d’une décennie la hantera à jamais Les avocats de Cassie dans sa plainte

La rupture entre Cassie et Diddy est finalement officialisée en octobre 2018. À l’époque, le site people TMZ affirme que le producteur suspecte sa compagne de l’avoir "trahi" avec Alex Fine, un coach sportif qu’il aurait lui-même engagé. Trois mois plus tard, le nouveau couple "officialise" son idylle et en août 2019, Alex Fine demande la main de Cassie. Le mois suivant ils se marient et en décembre, la chanteuse donne naissance à son premier enfant, une fille baptisée Frankie. Sunney, sa petite sœur, est née en mars 2021.

Professionnellement, Cassie a rebondi avec un petit rôle dans la série Empire et une brève apparition dans Spenser Confidential, le film d’action avec Mark Wahlberg qui a cartonné sur Netflix. Suivie par 10 millions d’abonnés sur Instagram, elle publie régulièrement des clichés de son bonheur retrouvé sur les réseaux, ainsi que ses collaborations avec différentes marques comme SKIMS, la ligne de sous-vêtements de Kim Kardashian. La plainte qu’elle vient de déposer lui permettra-t-elle de définitivement tourner la page de sa relation avec Diddy ?

"Mademoiselle Ventura a maintenant complètement échappé à Monsieur Combs, mais le tort que les agressions et les abus sexuels qu’il lui a causés pendant près d’une décennie la hanta à jamais", peut-on lire dans la plainte. "Elle a eu besoin de soins médicaux et psychologiques intensifs pour se remettre du traumatisme qu’elle a vécu" et son mariage avec Alex Fine et la naissance à leurs deux enfants a donné "un nouveau souffle à sa vie", est-il précisé. "Il lui a redonné un sens". Diddy, lui, nie catégoriquement les faits. Et il pourrait vite devoir s’en expliquer devant la justice.