Qui est Cindy Fabre, la nouvelle patronne des Miss France ?

À l'image de nombreuses reines de beauté, elle s'essaie au mannequinat et à la télévision. Animatrice sur Cash TV, elle présentera notamment "La Plage des Secrets" sur W9, "RTL9 family" ou encore "L'Agenda du Week-End", sur France 2. Mais sa carrière est brutalement arrêtée à cause d'accident alors qu'elle faisait des travaux dans son futur appartement. "Un clou m'a transpercé le visage et une semaine après, j'avais un tournage pour une pub. J'avais trois points de suture sur le visage. J'ai appelé mes maquilleuses (...) J'ai appelé toutes les pharmacies", s'était souvenue la belle sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" en mai 2020.