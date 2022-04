Qui est Emma Heming, l’épouse de Bruce Willis à ses côtés face à la maladie ?

D’après le tabloïd Page Six, Bruce, Emma et leurs filles passent aujourd’hui le plus clair de leur temps dans leur résidence de Brentwood Californie. Ces dernières années, l’acteur avait revendu l’essentiel de son impressionnant parc immobilier – à New York, dans l’Idaho ou encore sur les îles Turks et Caicos - pour un montant estimé à 65 millions de dollars, histoire de mettre les siens à l'abri.

Dans l’épreuve, le couple peut compter sur le soutien de Demi Moore et des filles aînées de l’acteur. Leur entourage assure qu’elles s’entendent à merveille, au point de partir ensemble en vacances et de partager les fêtes de famille. Et même une partie du confinement ! C’est d’ailleurs en commun qu’elles ont co-signé le communiqué annonçant la retraite de la star, y associant les petites dernières, Mabel et Evelyn.