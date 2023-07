Qui est Hiromi Rolin, la "dame de compagnie" d’Alain Delon ?

D'après nos confrères de BFMTV, Alain Delon connaîtrait Hiromi Rolin depuis le début des années 1990, lorsqu'elle était assistante sur le tournage du film Le Retour de Casanova. Elle a également travaillé avec lui sur la série Frank Riva sur France 2, en 2003. Son nom figure également au générique de films comme Les Fugitifs, Un crime, Adultère (mode d'emploi) ou encore Belle maman.

À en croire l'avocat des enfants d'Alain Delon, les tensions avec Hiromi Rolin ne dateraient pas d'hier. "Depuis l’accident cardio-vasculaire de Monsieur Delon, cette femme qui s’est installée chez lui, se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse à son égard, et à l’égard de ses enfants", affirme-t-il.