Jenny Afia, l'avocate qui accuse la famille royale d'être "en guerre" contre Meghan Markle

Elle a défendu Adèle et Elton John. Aujourd'hui, Jenny Afia met toute son énergie au service de Meghan Markle. Et comme on peut le voir dans la bande-annonce de Harry et Meghan, le sulfureux documentaire que Netflix dévoilera ce jeudi 8 décembre, l'avocate de l'ex-comédienne ne mâche pas ses mots. "Ils ont déclaré la guerre à Meghan pour servir leurs intérêts", balance Jenny Afia qui accuse ouvertement la famille royale d'avoir voulu détruire l'épouse du prince Harry.

Inconnue du grand public, Jenny Afia est une avocate redoutable spécialisée dans la défense de la vie privée des célébrités. Elle travaille actuellement en tant que responsable juridique pour le cabinet d'avocats Schillings, qui a représenté Brad Pitt lors de son divorce avec Angelina Jolie.