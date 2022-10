Qui est Jessica Knoll, la vraie "American Girl" derrière le thriller de Netflix avec Mila Kunis ?

Le film American Girl, dont elle signe elle-même le scénario après six ans de travail, lui a permis de faire la paix avec elle-même. De réconcilier sa personne publique et celle qu’elle est réellement. "Je n’ai plus besoin de vengeance parce qu’il n’y a plus rien à venger. J’ai repris possession de ce qui était à moi. C’est mieux et je me sens mieux", insiste celle dont les deux romans ont été traduits dans plus de 40 langues. À l’aube de la quarantaine, Jessica Knoll est désormais installée à Los Angeles avec son mari et leur bulldog Beatrice. Le détail qui n’en est plus un ? Elle a retrouvé le sourire qu’elle affiche sur les réseaux sociaux. Sans plus aucune arrière-pensée négative.