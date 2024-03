Qui est John Bradley, le "complotiste" génial de "Moonfall", ce dimanche soir sur TF1 ?

Le Britannique John Bradley est irrésistible dans "Moonfall", le blockbuster de Roland Emmerich diffusé ce dimanche soir sur TF1 et en streaming sur TF1 +. Avant de s'envoler dans l'espace, ce natif de Manchester avait crevé l'écran durant les huit saisons de "Game of Thrones". Ce week-end il était à Lille pour présenter "Le Problème à trois corps", la nouvelle série événement qui débarque sur Netflix.

Lanceur d’alerte incompris ou sombre complotiste ? Dans Moonfall, diffusé ce dimanche à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+, John Bradley incarne K.C. Houseman, un chercheur amateur persuadé que la Lune dissimule une superstructure qui menace de s’écrouler sur la Terre. Alors que la Nasa le prend au départ pour un doux dingue, plusieurs phénomènes inquiétants vont pousser les autorités à enfin le prendre au sérieux.

Si vous ne l’avez pas reconnu derrière ses lunettes de geek, John Bradley, 35 ans, est bien le même acteur qui incarnait Samwell Tarly, le meilleur ami pas très courageux de Jon Snow durant les huit saisons de Game of Thrones de 2011 à 2019. Un rôle tragicomique qui a littéralement donné le coup d’envoi de sa carrière puisqu’il venait à peine d’être diplômé de l’école de théâtre de sa ville de Manchester lorsqu’il a été auditionné.

"Game of Thrones" a lancé sa carrière

Comme son partenaire Kit Harington, John Bradley a mis du temps à digérer la fin d’une série entrée dans la légende du petit écran. "Pendant longtemps, Game of Thrones était mon futur. Et soudain ça ne l’était plus", racontera l’acteur en 2022 au magazine NME à l’occasion de la sortie de Moonfall. D’autant plus que les propositions intéressantes vont se faire rares.

"Personne ne voulait prendre le risque de m’engager. Alors j'ai commencé à perdre confiance en moi. D’autant plus que je voulais quelque chose de différent. En général lorsque vous avez du succès avec une série comme Game of Thrones, on vous suggère de faire la même chose. Sauf que j'étais bien décidé à résister".

John Bradley et Kit Harington dans "Game of Thrones" - HBO

C’est grâce à son pur talent comique, déjà entrevu dans l’univers très sombre de George R.R. Martin, qu’il va rebondir. D’abord en jouant le manager de la pop star plus vraie que nature interprétée par Jennifer Lopez dans Marry Me. Puis en rejoignant, le blockbuster catastrophe de Roland Emmerich où il apporte son grain de folie face aux stars Patrick Wilson et Halle Berry.

À rebours des caricatures de films d’action, le KC de Moonfall semble avoir été conçu sur mesure pour le comédien britannique. "Grâce à la pandémie de Covid, on a enfin compris que les gens ordinaires pouvaient être des héros", souligne-t-il. "Avoir un impact sur le monde qui les entoure et faire les sacrifices nécessaires avec l’humanité en tête."

Depuis Moonfall, John Bradley semble avoir pris goût à la SF. Il y a quelques heures il était en effet au festival Séries Mania, à Lille, pour présenter Le Problème à trois corps, la nouvelle série de David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de Game of Thrones qui n'ont pas hésité à refaire appel à lui.

Dans cette adaptation du best-seller chinois de Liu Cixin, disponible le 21 mars sur Netflix, le comédien britannique incarne Jack Rooney, un scientifique lancé dans une terrible course contre-la-montre avec la nature. D'après ses premiers spectateurs, cette superproduction serait aussi déroutante que le fut Lost en son temps. On a hâte...