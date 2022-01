Qui est Julia Fox, la sulfureuse actrice qui s'est affichée avec Kanye West à Paris ?

Kanye West a une nouvelle muse dans sa vie. Toujours pas divorcé de Kim Kardashian, le rappeur américain, qui se fait désormais appeler Ye, s’affiche depuis le début de l’année avec une certaine Julia Fox. Une jeune femme au CV sulfureux puisqu’avant de jouer la maitresse d’Adam Sandler dans Uncut Gems, le film noir des frères Safdie sur Netflix, elle a exercé la profession de dominatrice SM. Mannequin Playboy, elle est également peintre, utilisant son propre sang pour créer des toiles un brin dérangeantes.

Officiellement, Kanye et Julia se sont rencontrés lors du réveillon à Miami, avant de se revoir quelques jours plus tard à New York pour assister à une pièce de théâtre avant de dîner au Carbone, le restaurant italien de la jeune femme, née à Milan. C’est elle-même qui le raconte puisque le 6 janvier, la revue Interview a publié son témoignage, accompagné d’une série de photos toutes plus surréalistes – et torrides – les unes que les autres.