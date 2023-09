Qui est Keiona, la première drag-queen à faire la couverture de "Elle" en France ?

Inspirée par les mannequins noires des années 1990 et 2000 comme Naomi Campbell, Katoucha, ou encore Iman, Keiona s'affirme et découvre la scène Drag et Ballroom. Née dans les années 1920 aux États-Unis, cette scène artistique qui émerge dans les années 1960 grâce à la communauté latino et afro-américaine queer, voit plusieurs clans, nommés "houses", s’affronter principalement en pratiquant le voguing (une danse qui s'inspire des poses extravagantes des défilés).