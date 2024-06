L'influenceuse Maeva Ghennam a ouvert les portes de son compte Instagram au député insoumis Sébastien Delogu. Révélée par la téléréalité "Les Marseillais", elle bénéficie aujourd'hui d'une audience de plus de 3 millions d'abonnés. Aurait-elle décidé de se lancer en politique ?

La bataille des législatives se joue (aussi) sur les réseaux sociaux. Si les stars de la culture se sont fait plutôt discrètes depuis l’annonce de la dissolution, de nombreux influenceurs montent au créneau en vue du scrutin des 30 juin et 7 juillet. Et certains n’hésitent pas à afficher leurs opinions. On pense à Lena Situations, qui a appelé sa communauté à se rendre aux urnes. Ou à Squeezie, qui a invité les jeunes à "voter contre l'extrême-droite", provoquant un clash inattendu avec le président du RN Jordan Bardella.

L’influenceuse beauté Maeva Ghennam est allée un peu plus loin ce mercredi en ouvrant les portes de son compte Instagram, suivi par 3,2 millions d'abonnés, à Sébastien Delogu, un ancien chauffeur de taxi élu député de la septième circonscription des Bouches-du-Rhône en 2022 sous les couleurs de La France insoumise. En mai dernier, il a été suspendu quinze jours pour avoir brandi le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale.

Depuis un restaurant à Marseille, Maeva Ghennam présente l’élu comme "le big boss" et lance qu’il est "très important d’aller voter le 30 juin et le 7 juillet" avant de passer la parole à son invité qui rappelle les procédures pour obtenir une procuration. "Vous avez l’extrême-droite qui est aux portes du pouvoir, c’est hyper important", insiste-t-il. À leurs côtés, une autre influenceuse, Saliah Ramdani, 84.000 abonnés "seulement".

Si vous n’avez jamais mis les pieds dans les réseaux sociaux, Maeva Ghennam s’est fait connaître en 2018 grâce à sa participation à l’émission de téléréalité "Les Marseillais" sur W9. Ancienne assistante dentaire, durant la pandémie de Covid, elle file s’installer à Dubaï où elle lance sa marque de produits de beauté tout en prodiguant ses conseils sur Instagram.

Plan du gouvernement pour encadrer les influenceurs

Habituée à recourir à la chirurgie esthétique, Maeva Ghennam crée la polémique en 2021 en faisant la promotion d'une opération destinée à "rajeunir le vagin" dont elle a bénéficié. "C’est comme si j’avais 12 ans", se réjouit-elle depuis le cabinet de son gynécologue. De nombreux internautes l’accusent d’inciter à la pédophilie, d’autres de créer des complexes inutiles chez les jeunes femmes qui la suivent.

C’est suite à ce type de dérapage, parmi d’autres, que le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire lancera un plan pour réglementer l’activité commerciale des influenceurs sur les réseaux sociaux, au printemps 2023. Il interdira notamment toute promotion de la chirurgie esthétique dans le cadre d’un partenariat rémunéré.

LFI dément toute forme de rémunération

Difficile de connaître les revenus exacts d’une star comme Maeva Ghennam, entre posts rémunérés et "bookings" divers. Certaines sources avancent des sommes allant jusqu’à 400.000 euros par mois, toutefois en déclin depuis que le gouvernement tente de mettre de l’ordre dans le secteur. La politique serait-elle son nouvel horizon ?

Le 14 juin dernier la jeune femme a fait sensation en affirmant avoir été contactée en 2022 par "le cabinet de Jean-Luc Mélenchon" pour lui proposer "d’entrer en politique" en vue des législatives. La France insoumise a rapidement démenti, avant que la principale interessée revienne sur ses propos. "Mélenchon n'est pas bête, il est quand même intelligent. Donc non, ce n'est pas Mélenchon, ni le parti de Mélenchon qui m'a contactée", a-t-elle déclaré deux jours plus tard.

Reste que c’est bien au parti de gauche qu’elle vient d’apporter son soutien en s'affichant avec Sébastien Deloglu. Moyennant finance ? Dans un message posté mercredi, l’ancien blogueur Jeremstar affirme s’être vu proposer 15.000 euros en échange de son soutien. Dressant un parallèle avec les vidéos de Maeva Ghennam, de nombreux internautes ont pointé du doigt La France insoumise.

"On ne paye personne pour appeler à voter pour nous", s'est empressé de réagir sur X Bastien Parisot, le directeur de campagne numérique du mouvement. "On n'en a pas besoin, nos soutiens le font d'eux-mêmes. Allez plutôt chercher chez les macronistes ou chez les fachos".