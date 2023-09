Qui est Mory Sacko, le jeune chef français mis à l’honneur par "Time Magazine" ?

Son plat de référence ? Le poulet yassa qu’il prépare avec de la poularde du Perche, des oignons des Cévennes pour le côté doux et sucré et des oignons de Roscoff pour leur parfum marin et leur croquant. Il y ajoute du yuzu et du sudashi, des agrumes asiatiques cultivés dans le Sud de la France ; et dont il apprécie la puissance. Le riz de Camargue est lui servi sous forme de crème. Ça donne envie, n'est-ce pas ?

Dans Time Magazine, c’est Omar Sy qui fait l’éloge du jeune chef. "Je suis touché par son parcours : il a le même âge que mes petits frères", écrit l’acteur. "Un jeune homme noir d’origine malienne, issu d’une famille de neuf enfants, il a grandi en banlieue parisienne en lisant des mangas (…) Mory a appris de sa mère et de ses plats africains que nourrir son peuple, c’est l’aimer, le rassembler dans le plaisir et la chaleur."