Qui est Norman Thavaud, le youtubeur star accusé de corruption de mineures et de viol ?

Avec près de 12 millions d’abonnés à sa page YouTube depuis 2010, Normand Thavaud, 35 ans, est l’un des poids lourds du web à la française. De ses premières vidéos amateures aux marches du Festival de Cannes en passant par les plus belles scènes de France, son ascension connaît aujourd’hui un coup d’arrêt avec son placement en garde vue. Entendu par la brigade de protection des mineurs, il est soupçonné de corruption de mineures et de viol suite à une enquête, ouverte en janvier dernier, qui concerne six plaignantes à ce jour.

Né à Arras, Norman a grandi à Liévin avant de s’installer à Paris après la mort de sa mère, lorsqu’il est encore enfant. Après son bac, il entame des études de cinéma avant de former en 2008 un trio baptisé Le Velcrou avec son pote de lycée Hugo Dessioux, alias Hugo tout seul, et Marc Jarousseau, dit Kemar. Après le succès de leurs premières vidéos sur Dailymotion, chacun se lance en solo. Et c’est clairement Norman qui sort du lot avec ses sketches comiques tournés depuis son appartement de Montreuil.