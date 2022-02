Qui est Oxxxymiron, la superstar du rap russe qui s’oppose à la guerre en Ukraine ?

S’il a passé une partie de sa jeunesse en Europe, ce fils d’un physicien et d’une bibliothécaire a la Russie chevillée au corps. Et Saint-Pétersbourg encore plus puisqu’il s’est fait tatouer dans le cou "1703", l’année de fondation de la ville où il est revenu s’installer en 2012. C’est d’ailleurs dans les clubs locaux qu’à l’instar de son homologue américain, il a remporté d’impressionnantes battles de rap qui ont fait le tour des réseaux sociaux. L’une d’elles, face à un certain Johnnyboy, cumule plus de 57 millions de vues depuis 2015.