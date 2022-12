Qui est Theophilus London, le rappeur porté disparu à Los Angeles ?

De son côté, le père de l’artiste s’adresse directement à lui dans un message poignant, publié par le site People. "Theo, ton père t’aime, mon fils", déclare Lary Moses London. "Tu nous manques. Tous tes amis et tes connaissances te recherchent. Où que tu sois, envoie-nous un signe. Où que tu sois, nous viendrons te chercher."

Originaire de Trinité-et-Tobago, Theophilus London a grandi à Brooklyn, où il a fait ses débuts dans la musique. En 2011, il publie un premier album séduisant, Timez are weird these days, sur lequel il mélange hip-hop, post-punk et électro. Cette année-là, il se produit sur le plateau du "Grand Journal" de Canal +, durant le Festival de Cannes.