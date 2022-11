Qui est Toomaj Salehi, le rappeur qui risque la peine de mort en Iran ?

En septembre 2021, le jeune rappeur est arrêté une première fois à son domicile, accusé de propagande contre le régime. Libéré sous caution, il est condamné à six mois de prison et à une amende. Sa deuxième arrestation intervient le 30 octobre dernier, suite à la diffusion d’une interview accordée à la chaîne canadienne CBC. "Vous avez affaire à une mafia prête à tuer la nation toute entière afin de conserver son pouvoir, son argent et ses armes", dénonçait-il.