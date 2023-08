Qui était Sridevi, mégastar de Bollywood mise à l'honneur dans le Doodle de Google du jour ?

Sridevi, de son vrai nom Shree Amma Yanger Ayyapan, est née 13 août 1963 à Sivakasi, dans l'État du Tamil Nadu en Inde. Prodige du cinéma indien, elle n'a que 4 ans quand elle commence sa carrière au cinéma à la fin des années 60. L'actrice a joué dans plus de 300 films et décroché de nombreuses récompenses. Parmi ses plus grands succès au cinéma : "Chandni", "Mr India", "Mawali" ou encore "Moondram Pirai", un film de 1982 dans lequel elle jouait une amnésique et a obtenu le prix de la meilleure actrice. Sridevi avait aussi le talent de pouvoir jouer dans de nombreux dialectes indiens : tamoul, télougou ou malayalam, devenant l’actrice indienne la plus célèbre des années 1980.