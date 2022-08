Qui se cache derrière FN Meka, le rappeur virtuel accusé de racisme ?

En début de semaine, Industry Blackout avait écrit à Capitol pour dénoncer "un amalgame de stéréotypes grossiers, d'appropriations culturelles d'artistes noires et d'insultes" contenues dans les paroles de ses chansons. "Nous présentons nos plus profondes excuses à la communauté noire pour notre absence de sensibilité en ayant signé pour ce projet sans nous être interrogés suffisamment sur son équité et sa créativité", a reconnu le lendemain la maison de disques dans un communiqué.

Fin de l’histoire ? Outre-Atlantique, beaucoup s’interrogent sur la genèse d’un tel projet, à l’heure où le combat antiraciste est devenu une priorité éthique et économique de nombreuses entreprises, à commencer par les géants du divertissement. Variety révèle que FN Meka a été créé par la firme de nouvelles technologies Factory Now. D’après le magazine professionnel, tous ses cadres seraient blancs, même si son patron, Anthony Martini, se défend de vouloir surfer sur l’esthétique – et les souffrances de la communauté noire.