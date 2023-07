Qui sont les protagonistes de "l'affaire Delon" ?

S'il incarne Maurice Aflaflo dans La Vérité si je mens et apparaît dans des films d'auteur comme Un amour de femme de Sylvie Verheyde et Polisse de Maïwenn, il tourne beaucoup à la télévision, comme ce rôle de prêtre exorciste dans Meurtres au Mont Saint-Michel sur France 3 l'an dernier. En parallèle, il s’est lancé dans la course automobile, pilote en Formule 3000 et en rallye.

Anthony, 58 ans, n’a jamais caché avoir entretenu des relations conflictuelles avec son père. Dans un livre intitulé Entre chien et loup, paru l’an dernier il affirme avoir été battu par l’acteur lorsqu’il était enfant, décrivant des scènes d’une rare violence. D’après lui, l’ouvrage leur a permis de s’expliquer et de se rapprocher plus que jamais, alors qu’il a perdu sa mère en janvier 2021. "J’ai promis à mon père de l’accompagner jusqu’à la mort", écrivait-il.