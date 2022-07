Qui sont Matt et Ross Duffer, les jumeaux créateurs de la série Netflix "Stranger Things" ?

Par chance, Netflix est tellement emballée qu'elle décide de leur commander une saison entière. Lancé le 15 juillet 2016 sur la plateforme, Stranger Things est un succès. Et si les frères avaient imaginé au départ une série d'anthologie dont chaque saison se déroulerait sur une décennie, ils changent leur fusil d'épaule. "Au bout du compte, on a tellement aimé cet univers des années 80 qu’on n’a pas voulu dire au revoir à ces enfants", admet Matt Duffer. Et ils ont visiblement bien fait.

Alors que Stranger Things s'achèvera après la cinquième et ultime saison, les créateurs ont confirmé qu'il y aura bien un spin-off de la fiction, mais que celui-ci serait complètement différent. En revanche, il ne sera pas centré sur les personnages d'Eleven (joué par Millie Bobby Brown) ou de Steve (incarné par Joe Keery) comme on l'a pu lire dans la presse. "Nous avons lu ces rumeurs selon lesquelles il va y avoir un spin-off d'Eleven, de Steve et Dustin ou d'un autre numéro", ont récemment déclaré les Duffer Brothers dans le podcast "Happy Sad Confused". "Ce n'est pas intéressant parce que nous avons déjà fait tout cela. (…) La série dérivée sera très différente", promet le duo, qui précise que Netflix n'est pas encore dans la confidence non plus.