QUIZ - Êtes-vous incollable sur le couronnement de Charles III ?

Le couronnement de Charles III est à suivre en direct sur TF1, LCI et le site et l’application TF1 INFO.

LCI prend l'antenne samedi dès 6 h 30 depuis Londres avec Anne-Chloé Bottet et Christophe Beaugrand depuis la célèbre avenue britannique The Mall. Avec toute la rédaction de LCI, ils nous feront vivre les prémisses de ce sacre historique et nous feront partager la ferveur du peuple anglais.

Dès 9 h 00 sur TF1, Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau, entourés d’invités spécialistes de la monarchie britannique, et 15 envoyés spéciaux à Londres, feront vivre aux téléspectateurs ce moment d'histoire, de la célèbre abbaye de Westminster jusqu'au mythique balcon de Buckingham Palace.

TF1 INFO suit également le couronnement de Charles III en direct et consacre un large dossier spécial avec de nombreuses informations sur l’événement, les invités, le déroulement de la cérémonie.