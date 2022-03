Rachat de la MGM par Amazon : James Bond va-t-il vendre son âme au streaming ?

Le deal est bouclé. Annoncé en mai dernier, le rachat du mythique studio MGM par Amazon est désormais officiel. Montant de la transaction : 8,5 milliards de dollars, une somme conséquente qui permet au géant du e-commerce de renforcer son offre de contenus dans la bataille acharnée que se livrent les plateformes de streaming.

"Avec plus de 4.000 films, 17.000 épisodes de séries télévisées, 180 prix aux Oscars et 100 aux Emmy Awards, le studio historique, quasi centenaire, va compléter le travail de Prime Video et Amazon Studios pour fournir un choix de divertissements variés aux clients", indique un communiqué de presse publié ce jeudi.