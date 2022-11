"C'est terrible" : Elon Musk licencie "environ 50%" des employés de Twitter

L'entreprise californienne, qui comptait près de 7500 salariés fin octobre, a notifié des milliers de personnes de cette décision par courriel. "Comme annoncé plus tôt aujourd'hui, Twitter réduit ses effectifs pour aider à améliorer la santé de l'entreprise. Ces décisions ne sont jamais faciles et c'est avec regret que nous vous écrivons pour vous informer que votre poste à Twitter est concerné. Aujourd'hui est votre dernier jour de travail", indique l'un de ces messages. Les bureaux vont également être provisoirement fermés et les accès par badge "suspendus", afin "d'assurer la sécurité de chaque employé ainsi que celle des systèmes et des données" de la plateforme.