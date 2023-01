Racisme des Windsor, Camilla "la méchante"… Harry multiplie les mises au point à la télévision

Elle était au cœur des premières révélations sur le contenu explosif de son livre. Dans Le Suppléant, le prince Harry écrit que son frère et lui ont demandé à leur père "de ne pas épouser Camilla" en 2005. Il évoquait ses peurs qu'elle devienne une "méchante marâtre" comme dans les contes de fées. Il avance aussi qu’elle a été à l’origine de fuites dans la presse. Sur CBS, il déclare que l’ancienne duchesse de Cornouailles "était la méchante". "Elle était la troisième personne dans ce mariage. Elle avait besoin de réhabiliter son image. Ça l’a rendue dangereuse à cause des liens qu’elle avait forgés avec la presse britannique. Et il y avait une volonté ouverte des deux côtés d’échanger des informations. Avec une famille construite sur la hiérarchie et avec elle en route pour devenir reine consort, il allait y avoir des gens ou des corps laissés dans les rues à cause de ça", déclare-t-il. Des mots largement commentés au Royaume-Uni lundi matin.