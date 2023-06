Le chanteur Till Lindemann accusé d'agressions sexuelles, le groupe Rammstein dans la tourmente

Deux enquêtes, parues coup sur coup dans les médias allemands le week-end dernier, dénoncent un système de prédation sexuel mis en place autour de Till Lindemann, 60 ans, le chanteur et parolier du groupe. La première, dévoilée vendredi, a été réalisée conjointement par le quotidien Süddeutsche Zeitung et la chaîne publique NDR. Une dizaine de jeune femmes, âgées entre 20 et 30 ans, expliquent avoir été approchées sur les réseaux sociaux ou en amont des concerts pour avoir des relations sexuelles avec le chanteur. Plusieurs affirment avoir été droguées. Les faits sont récents puisque les plus anciens remontent à 2020.

La deuxième enquête est sortie ce dimanche dans l’hebdomadaire Die Welt. Encore plus détaillée, elle met en avant le rôle joué par Alena Makeeva, une femme russe d’une trentaine d’années qui se présente comme la "directrice de casting" de Rammstein. Avant les concerts, son équipe réaliserait des photos et des vidéos des jeunes femmes qui ont pris place au premier rang, surnommé "le Row Zero". Les images seraient ensuite montrées à Till Lindemann qui déciderait alors lesquelles inviter à "faire la fête" avec lui dans les loges.