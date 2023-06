Rammstein : qui est vraiment Till Lindemann, le sulfureux chanteur du groupe allemand ?

Côté privé, les membres de Rammstein se font plutôt discrets, adeptes du vivons heureux, vivons cachés. Forts d’un pacte passé au début de leur carrière, ils partagent l’intégralité des crédits et des gains du groupe via une société commerciale qui leur aurait rapporté 500 millions d’euros à ce jour, expliquait cette semaine le quotidien Bild. Tous pères de famille, ils semblent a priori loin des frasques qu’on prête aujourd’hui à leur chanteur.

À 60 ans, Till Lindemann est le plus âgé des six. Et de son propre aveu celui qui a poussé le plus loin le bouchon du triptyque sexe, drogue et rock n’roll. Marié à quatre reprises, il a un fils aîné de 38 ans et une fille de 30 ans. "Je n’ai jamais aimé me sentir attaché", confiait-il à Playboy. "C’est pourquoi je suis toujours celui qui décide de s’en aller. La seule chose positive, c’est qu’à chaque fois, je me suis servi de la douleur pour donner un élan à ma créativité."