Randonnée en famille : pour marcher avec vos enfants, optez pour l'aspect ludique

"Un kilomètre à pied, ça use, ça use, un kilomètre à pied, ça use… les souliers !", martèle la comptine. Reste que l’intérêt d’user ses souliers en randonnant n’est pas évident pour des enfants plus habitués à jouer avec une console ou un PC qu’avec des bâtons de marche ! Pour vaincre cette inertie, le premier truc consiste à transformer ce qui peut ressembler à une corvée en aventure, une simple balade en exploration. Par exemple, les parents ne diront pas : "On va grimper là-haut et y dormir pour admirer le paysage", mais "on va suivre la trace des loups et passer une nuit dans un refuge, près de la meute". Évidemment, ces arguments ne porteront pas éternellement...

En général, de 5 à 7 ans, les enfants suivent leurs parents sans problème. C’est à partir de 9/10 ans qu’ils deviennent plus difficiles à motiver. Pour les mettre en train, le coach peut proposer d’inviter un copain et/ou tenter d’impliquer le jeune marcheur dans l’itinéraire. Mieux vaut aussi lui laisser choisir le menu des pauses (fruits secs, barre chocolatée…) ou du pique-nique. Au moment du départ, un certain nombre de choses sont à proscrire : donner à l’enfant un sac à dos trop chargé, lui mettre des chaussures neuves qui lui feront mal au pied (la chaussure doit être rodée et la plus légère possible) ou encore le vêtir avec des vêtements inadaptés aux activités de plein air.