Booba mis en examen pour cyberharcèlement : Magali Berdah se dit "soulagée"

Elle est soulagée, mais pas rassurée. Magali Berdah a réagi à la mise en examen de Booba, ce mardi 3 octobre au matin au micro de RMC. "Je suis soulagée", explique la fondatrice de Shauna Events, une agence spécialisée dans les relations entre les influenceurs et les marques. "J’aurais préféré qu’il prenne ça vraiment en considération et ne s’en moque pas, puisqu’il a quand même tweeté tranquillement hier (lundi) soir sur moi. Ça devient pesant, même avec un contrôle judiciaire et une mise en examen… J’étais inquiète. Ce que je ressens, c’est que c’est obsessionnel."

Âgé de 46 ans, le rappeur a été mis en examen ce lundi pour harcèlement moral en ligne aggravé et placé sous contrôle judiciaire, après de nombreuses plaintes de la part de la papesse des influenceurs. D'après l'une des sources proches du dossier, il a été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour les faits de menaces de mort et de recel d'une infraction d'atteinte à l'intimité, a précisé l'AFP.