Bruce Willis mis à l'honneur aux Razzie Awards pour avoir joué dans 8 nanars en 2021

S’il y en a un qui est sûr de repartir avec un trophée lors de la prochaine soirée des Razzie Awards, c’est Bruce Willis. Les organisateurs ont dévoilé ce lundi la liste des nommés à la 42ᵉ cérémonie, qui se déroulera le 26 mars prochain. Et l’acteur de 66 ans a le "privilège" inédit de bénéficier d’une catégorie à lui tout seul.

Intitulée "Pire performance de Bruce Willis dans un film 2021", elle contient pas moins de huit long-métrages dans lesquels la star de Die Hard a joué au cours de l’année écoulée. American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Midnight in the switchgrass, Out of the Death, Survive the Game… Ça ne vous dit rien ? C’est normal.

Ces nanars inédits en salle chez nous, disponibles en VOD pour certains, témoignent en effet de la pente dangereuse dans laquelle s’est engagée celui qui fut l’un des champions du box-office a une époque pas si lointaine. De là à dire qu'il ne tourne plus que pour payer ses factures...