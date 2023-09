Recherché en France pour agression sexuelle, le comédien espagnol Gabriel Guevara arrêté à Venise

Célèbre pour ses rôles dans des films et des séries pour adolescents, Gabriel Guevara est le fils de l'ex-reine de beauté et playmate des années 90 Marlène Mourreau et du danseur Michael Guevara. Dans une interview donnée à Gala en 2021, la célèbre animatrice de télévision des années 1990 désormais installée en Espagne, évoquait la carrière prometteuse de son fils. "Depuis qu’il est acteur, il n’arrête pas [...] Je suis fière de lui, car je ne m’attendais pas à ce qu’il soit si bon comédien, si naturel. Je suis sûre qu’il pourrait cartonner au cinéma".