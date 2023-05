RÉCIT - Couronnons sous la pluie : Londres en fête, le roi Charles III... et moi

Ils étaient partout à la sortie de l’hôtel, tout près de l’abbaye de Westminster, où Charles III a été couronné. Ils étaient encore plus nombreux une fois arrivée à Trafalgar Square, où les anti-monarchistes avaient donné rendez-vous à la presse. Pacifiste, la manifestation a viré au concours de chant façon colonie de vacances entre eux et les centaines de badauds qui s’étaient massés le long du parcours de la procession. À bâbord, ça hurlait "Not my King", "pas mon roi". À tribord, ça huait aussi fort que possible. Je ne vous raconte pas la cacophonie lors de l’arrivée du carrosse du couple royal en route vers l’abbaye. Mais le meilleur slogan restera celui de mes voisines de derrière contre ce qui a pourtant été notre meilleur allié de la journée.