Alors reclus dans son village suisse, Jean-Luc Godard avait-il été aperçu sur Google Street View il y a six ans ?

Alors, en croyant reconnaitre la silhouette de "JLG" ainsi que celle de son épouse sur des images prises par Google, via son outil Google Street View, les internautes y ont vu là un coup de chance inouïe. Sur une photo, isolée sur les réseaux sociaux en 2016 puis relayée dans les médias, on y voit un couple déambuler rue du Temple, à Rolle, et passer devant une boutique de vêtements. Si la femme blonde est de dos et difficilement reconnaissable, la silhouette de l’homme n’est pas sans rappeler celle du réalisateur franco-suisse, adoré du cinéma français. Cette capture de l’angle de vue de Google remonte en réalité à juin 2013.

D'autres angles de vue permettent cette fois de distinguer le visage de l'homme aux lunettes : la ressemblance avec le réalisateur est frappante. Sur une autre image, encore visible ici, on y voit un homme, le crâne dégarni, toujours avec une veste grise et des lunettes, en compagnie d'un autre devant une boulangerie, de l’autre côté de la rue du Temple. Si la présence de Jean-Luc Godard dans les rues de Rolle à cette époque est vraisemblable, rien ni personne n’a jamais prouvé qu’il s’agissait bien de lui sur ce cliché.