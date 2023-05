"Reconnaissant d'être en vie", Elliot Page dévoile le premier chapitre de son autobiographie, "Pageboy"

"Il y a évidemment eu des moments très difficiles. (…) Mais aujourd'hui, je suis moi-même et je suis reconnaissant d'être ici et en vie et de faire un pas après l'autre. Mon expérience en tant que personne transgenre, la vie que j'ai et les privilèges dont je bénéficie, ne représentent pas la réalité de la plupart des vies transgenres", déplore Elliot Page, qui dénonce les agressions dont sont victimes les membres de la communauté LGBTQ+, dont il est devenu un des porte-parole.

Le comédien de 36 ans a décidé de partager son histoire afin d'aider les personnes qui traversent une expérience similaire à la sienne. "Je pense que nous avons besoin de nous sentir représentés et de nous voir nous-mêmes, vous savez, ce n'est pas quelque chose que j'avais quand j'étais enfant", admet l'artiste canadien qui dévoile un passage du premier chapitre de son livre auprès de People où il raconte comment il a pris conscience de son homosexualité avec une jeune femme prénommée Paula.