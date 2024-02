Référent, "coach intimité"... les propositions de Judith Godrèche pour qu'un enfant "ne soit jamais laissé seul sur un tournage"

Auditionnée face aux membres de la délégation aux droits des femmes du Sénat, Judith Godrèche a formulé plusieurs propositions pour éviter abus et violences sur les plateaux de cinéma. Notamment l'attribution de référents ou "coachs intimité" à tous les mineurs sur les tournages.

Comment mieux protéger les mineurs sur les plateaux de tournage ? Lors de son audition au Sénat par la délégation aux droits des femmes ce jeudi matin, outre la demande de création d'une commission d'enquête sur les violences dans le cinéma, l'actrice et réalisatrice Judith Godrèche a formulé plusieurs propositions pour éviter les abus et violences envers les enfants sur les plateaux. "Il faut qu'il y ait tout un système de protection mis en place (autour des enfants), et qu'on arrête de faire semblant de ne pas savoir."

Elle souhaite par exemple "imposer un référent neutre quand un mineur est sur un tournage, un référent qui n'est pas payé par la production, qui est formé", pour qu'"un enfant ne soit jamais laissé seul sur un tournage". Elle propose aussi d'accompagner les enfants par un "coach intimité pour les scènes qui impliquent de l'intimité, de la sexualité". Judith Godrèche a raconté avoir eu elle-même recours à ces personnes pour le tournage de sa série "Icon of french cinema", dans laquelle joue Alma Stuve, âgée de 15 ans.

"Même une femme peut abuser d'une jeune actrice"

La jeune fille a bénéficié d'une "coach formée" "qui était sa personne", à laquelle "elle avait toujours accès", a expliqué Judith Godrèche. "Malgré le fait que j'ai confiance en moi, ma dignité, mon garde-fou, j'ai voulu qu'il y ait pour Alma quelqu'un en permanence. Car même une femme peut abuser d'une jeune actrice, et elles le font", a dit l'actrice. "Il lui faut une personne avec qui elle puisse aller s'isoler, qui puisse la représenter, son médiateur, qui puisse rentrer dans la pièce comme son garde du corps et dire 'elle ne veut pas enlever' son pull" s'il y a une réticence à ce sujet, a-t-elle poursuivi.

Judith Godrèche a également soumis l'idée de contrôles, par les services sociaux, dès lors qu'"un enfant de moins de 16 ans participe à un tournage".

Elle s'est montrée sceptique sur le fait que tout cela puisse arriver alors qu'un homme mis en examen pour agression sexuelle, Dominique Boutonnat, est à la tête du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). Et elle déplore dans le même temps qu'un autre, Edouard Durand, ait été évincé de la Ciivise, commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Aussi, "je vous demande de m'aider à faire en sorte que les violences sexistes s'arrêtent dans mon milieu", a-t-elle plaidé auprès des sénateurs.