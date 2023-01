Retraites : Adèle Haenel, Corinne Masiero... Une centaine de personnalités dénoncent la réforme

Eux aussi s'engagent contre la réforme des retraites. Une centaine d'artistes et d'intellectuels signent, mercredi 18 janvier, une tribune publiée par l'hebdomadaire de gauche Politis pour protester contre le projet porté par Emmanuel Macron. La Nobel de littérature Annie Ernaux, les comédienne Adèle Haenel et Corinne Masiero, le comédien Jean-Pierre Darroussin ou l'animatrice Valérie Damidot font part de leur "détermination à combattre ce projet de réforme archaïque et terriblement inégalitaire", à la veille d'un jeudi noir, avec des appels à la grève et des manifestations interprofessionnelles contre cette mesure.

"La réforme va frapper plus durement ceux qui exercent les métiers les plus difficiles, usants - tant physiquement que psychologiquement -, et qui ont moins de chances de profiter d'une retraite paisible et de s'imaginer un avenir après 64 ans", font-ils valoir dans cette tribune, dénonçant l'entêtement à "imposer une réforme (...) dont les Français.ses ne veulent pas."