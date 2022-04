"Fier papa" et protecteur de la reine, le prince Harry s’épanche dans les médias américains

Des mots qui ont soulevé une vague d’interrogations dans la presse anglaise. Mais de qui donc parle le prince Harry ? Plusieurs spécialistes de la royauté se sont agacés de ces accusations. "Je crois que le prince Charles, les enfants de sa Majesté et William font exactement ça et soutiennent la reine avec des actions, pas seulement des mots", écrit sur Twitter le journaliste Robert Jobson. Angela Levin qualifie elle le commentaire du duc de Sussex "d’énorme insulte envers toute la famille royale, les docteurs royaux ainsi que les aides royales autour de la reine". "Son arrogance n’a pas de limites", lâche l’autrice de plusieurs livres sur les Windsor. Et puis on ne pouvait pas ne pas jeter un œil aux réseaux sociaux de Piers Morgan, ex-journaliste star et ennemi juré des Sussex qui a quitté son poste sur ITV après une sortie déplacée sur Meghan en direct.